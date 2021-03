Run the Music, corsa a sostegno dei luoghi della musica

ROMA, 23 MAR - Luci accese sui live club italiani. Sabato 27 e domenica 28 marzo Santeria con KeepOn LIVE, associazione di categoria che raggruppa gran parte delle realtà nazionali di musica dal vivo, organizzano Run the Music - Corri, ascolta, sostieni, la virtual run amatoriale, di 10 km, a circuito libero e su tutto il territorio nazionale, che tiene alta la bandiera della musica dal vivo. Fino al 26 marzo alle 15 è possibile iscriversi alla run tramite il sito www.runthemusic.it acquistando un kit virtuale o uno fisico in edizione limitata. Per ogni iscritto 1 € sarà donato a KeepOn LIVE a sostegno di progetti concreti per risollevare il settore. I live club che partecipano all'iniziativa potranno creare una playlist dedicata alla corsa e all'allenamento, che ogni iscritto avrà la possibilità di ascoltare nelle cuffiette sentendosi idealmente al suo concerto preferito. Per partecipare alla run basterà scaricare l'app adidas Running by Runtastic, partner tecnico dell'evento, nella sua versione gratuita. È possibile correre 10 km in uno dei due giorni seguendo un proprio percorso. Alla fine della corsa l'utente potrà inviare via Whatsapp il numero del proprio pettorale e il resoconto del suo tragitto, fornitogli dall'app adidas Running by Runtastic, al 380.6889389 per ricevere l'attestato di partecipazione. (ANSA).