Filming Italy, successo edizione con masterclass e webinar

ROMA, 22 MAR - Si è conclusa la sesta edizione di Filming Italy - Los Angeles con l'Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles che si è tenuto dal 18 al 21 marzo 2021 a Los Angeles al 90% in streaming, in collaborazione con APA (Associazione Produttori Audiovisivi) e sotto gli auspici dell'Ambasciata d'Italia a Washington e del Consolato Generale d'Italia a Los Angeles. Creato e organizzato da Tiziana Rocca, Agnus Dei e Valeria Rumori, Istituto Italiano di Cultura Los Angeles, Filming Italy - Los Angeles oltre a promuovere l'Italia come set cinematografico e ponte tra la cultura italiana e americana, sostiene la crescita culturale italiana attraverso il suo cinema, l'internalizzazione dei prodotti dell'audiovisivo italiani e supporta le relazioni interculturali tra i vari registi, produttori ed artisti. Il Festival è stato dedicato alla memoria di Lorenzo Soria, ex presidente della HFPA, che ha supportato la manifestazione fin dalla sua prima edizione. " Possiamo sicuramente affermare che il festival si è distinto per il numero delle masterclass e dei webinar, seguiti dall'Italia e da tantissime località americane, da Los Angeles a San Francisco e New York. Sono stati 5.000 gli spettatori complessivi per circa 3.000 ore di visione, con quasi 61.000 visualizzazioni di pagina in piattaforma. In particolare, abbiamo avuto un ottimo riscontro per Oliver Stone con 6.210 visualizzazioni di pagina e 1.478 visualizzazioni della masterclass su YouTube. La richiesta è stata talmente alta che abbiamo deciso di lasciare la disponibilità dei webinar anche nella giornata di oggi e poi tutti i materiali saranno comunque disponibili sul sito del Filming Italy fino al 25 marzo, giornata dedicata a Dante, che vedrà coinvolti altri talent in diverse attività. Molte anche le scuole teatrali e cinematografiche che hanno aderito al festival, tanto che la sala virtuale è passata da 1500 a 2000 posti per permettere a tutti gli studenti di partecipare", ha detto Rocca, che è anche direttore artistico del Festival. Tra gli artisti coinvolti, Oliver Stone, Matteo Garrone, Edoardo Ponti, Gabriele Salvatores, Tiziano Ferro, Claudia Gerini. (ANSA).