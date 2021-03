Sulla stessa onda, teen drama tra amore, vela e malattia

(di Francesco Gallo) ROMA, 22 MAR - Da una parte un film sulla forza dell'amore adolescenziale e, dall'altra, un'opera sul destino e la malattia. SULLA STESSA ONDA, teen drama di Massimiliano Camaiti, mette in campo tutti temi che potrebbero portare a una facile commozione, ma nonostante questo, il regista non si presta a cavalcare troppo le emozioni. Ecco la storia di questo film NETFLIX, in associazione con MEDIASET, e prodotto da CINEMAUNDICI visibile in streaming dal 25 marzo. Ci troviamo, a fine estate, in un'isola siciliana. Sara (Elvira Cammarone) e Lorenzo (Christian Roberto), due giovanissimi appassionati di vela, si incontrano ad un corso. Lui è un giovane istruttore, lei l'alunna più talentosa e ribelle. Per entrambi è colpo di fulmine, voglia di amare al ritmo della loro gioventù. L'iniziale magia sembra però spegnersi una volta che entrambi i ragazzi tornano nella loro città: Palermo. Sara diventa sfuggente e ogni tentativo di Lorenzo di rivederla cade nel vuoto. Ma la crisi tra questi due ragazzi non è affatto quella di tanti amori estivi. In realtà Sara, molto protetta dalla sua famiglia della Palermo bene, nasconde un segreto, una malattia molto grave che la renderà progressivamente sempre più disabile. È giusto dirlo a Lorenzo? E quest'ultimo che farà una volta saputa questa cosa? Nel cast del film di Camaiti, regista romano al suo primo lungometraggio e già assistente alla regia di Carlo Verdone e Silvio Soldini, anche Donatella Finocchiaro e Corrado Invernizzi (nel ruolo dei genitori di Sara) e Vincenzo Amato. "L'idea del film - spiega il regista - ha preso spunto da un evento personale che poi lentamente si è trasformato. Comunque - aggiunge - volevo fosse un film più che sulla malattia, sulla voglia di vivere attimo per attimo. E poi con questa precisa visione: non esiste nulla più forte dell'amore". Da parte dei due giovani bravi attori protagonisti, infine, la legittima sorpresa sul set: "Quando giravamo a Palermo, la nostra città, molte persone ci avvicinano e ci chiedevano: ma cosa state girando, il solito film di mafia?". (ANSA).