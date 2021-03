Cinema: Pinocchio 'superstar' a Los Angeles, Italia

NAPOLI, 20 MAR - Al film di Matteo Garrone "Pinocchio", prodotto dallo stesso regista con Rai Cinema e distribuito in USA da Roadside Attractions, è stato assegnato il premio "L.A., Italia - Best Italian Movie 2021". Il riconoscimento verrà consegnato a Garrone dopo la proiezione speciale dell'opera, domenica 18 aprile in occasione della giornata inaugurale del "16.mo Los Angeles, Italia - Film, Fashion and Art Festival". "Pinocchio" riceverà anche altri premi: "L.A., Italia Award" per i migliori Costumi dell'anno a Massimo Cantini Parrini e per il miglior Trucco e Hair Style a Dalia Colli, Mark Coulier e Francesco Pegoretti (entrambe le categorie già in cinquina agli Oscars) e il "Breakout Actor of the Year" al giovanissimo Federico Ielapi, per l' interpretazione del burattino di Collodi. Con il suo film Matteo Garrone ha rilanciato nel mondo il celebre personaggio, anticipando i progetti di due colleghi di Hollywood, i premi Oscar Guillermo del Toro e Robert Zemeckis (attualmente a lavoro su due nuovi Pinocchio). "L.A., Italia 2021" sarà dedicato a Sophia Loren, l'attrice italiana più amata, alla quale è stato assegnato il premio "L.A., Italia Legend Award" prima che l'Academy le attribuisse il Visionary Award, premio questo che la star ritirerà in occasione dell'apertura del nuovo museo degli Oscar realizzato da Renzo Piano. Tra gli altri riconoscimenti già annunciati da Los Angeles Italia 2021, i premi ai registi Edoardo Ponti, per 'La vita davanti a sé' e Filippo Meneghetti per 'Due' destinatari dei 'L.A. Italia - Excellence Awards'. "Talenti - dichiara Marina Cicogna del comitato promotore del Festival - per i quali prevediamo un grande futuro. Non a caso, quest'anno, si sono imposti con la loro arte, senza confini". Giunto alla sedicesima edizione, l'happening del cinema e dell'audiovisivo italiano prodotto da Pascal Vicedomini, è promosso dall'Istituto Capri nel mondo con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri, il sostegno del MiC (Dg Cinema e Audiovisivo) ed è realizzato con la partecipazione di Intesa Sanpaolo, Rai Cinema, Rai Com, Rainbow, Medusa, Iervolino Entertainment, Isaia, e del Consolato Generale d'Italia a L.A., l'Ice e l'Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles. (ANSA).