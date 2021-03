Aaron Sorkin pensò a musical per Il processo ai Chicago 7

NEW YORK, 19 MAR - Prima di farne un film, Aaron Sorkin pensò ad un musical per 'Il processo ai Chicago 7'. Lo ha rivelato lo stesso drammaturgo, produttore e regista a Variety. Il film, che parla del processo a Chicago Seven, un gruppo di attivisti contro la guerra del Vietnam accusati di aver cospirato per causare lo scontro tra manifestanti e Guardia Nazionale nel 1968 a Chicago durante le proteste alla convention del Partito Democratico, è attualmente candidato a sei premi Oscar, tra cui miglior film. "La gente ride di me - ha spiegato -quando dico che c'è stato un tempo quando chiesi a DreamWorks di prendermi un anno per cercare di scrivere Chicago come un'opera teatrale. Mi diedero anche il permesso ed fu dura. Nel profondo del cuore sapevo che con il giusto compositore e paroliere poteva essere un grande musical". 'Il processo ai Chicago 7' è in realtà una storia iniziata 15 anni fa. Tra I possibili registi vi era anche Steven Spielberg, alla fine Sorkin decise di mettere se stesso dietro la macchina da presa. (ANSA).