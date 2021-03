La tenerezza 93 nuovo singolo di Riccardo Fogli

ROMA, 19 MAR - E' in rotazione radiofonica e disponibile in digitale e in formato vinile 45 giri "La tenerezza 93", il nuovo singolo di Riccardo Fogli. Il brano arriva dopo quasi vent'anni dall'ultimo inedito da solista ("Romanzo") interpretato dal cantautore a Sanremo nel 1996. Scritta dallo stesso Fogli e prodotta da Filadelfo Castro (già arrangiatore di "Mondo 2020" uscito qualche mese fa) vede anche la collaborazione di Nicola Greco, compositore e autore della parte musicale. "Il mestiere di padre non è mai facile e per un papà musicista in giro per il mondo può essere ancora più complicato. Queste venti righe di teneri pensieri, sono nate quando mio figlio, dopo la maturità, stava decidendo cosa studiare all'università, rimandando di mese in mese la scelta" racconta Fogli. "La tenerezza 93" è un'intensa canzone con la quale Riccardo Fogli chiede scusa a suo figlio ("Ti chiedo scusa delle mie promesse... Delle foto di quegli anni là"), ma anche "a tutti i figli di tutti i padri" per aver lasciato loro un mondo malato e logoro, mentre "noi figli dei fiori - dichiara il cantautore - ostentiamo foto di anni pieni di libertà che, da ragazzi e ragazze, abbiamo conquistato lottando attraverso la musica e la protesta, sempre con amore. L'uscita del singolo è accompagnata dall'omonimo videoclip (dal 20 marzo su Youtube), girato a Lazise sul lago di Garda e tra i suoi infiniti vigneti. (ANSA).