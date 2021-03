Lana del Rey, esce nuovo album Chemtrails Over The Country Club

ROMA, 19 MAR - Dopo il grande successo del precedente disco "Norman Fucking Rockwell", uscito nel 2019 e candidato ai Grammy awards, Lana del Rey pubblica il suo settimo album in studio, "Chemtrails Over The Country Club". Il disco include 11 nuove tracce ed è stato interamente co-scritto da Lana e Jack Antonoff. Vera perla dell'album è la cover del classico di Joni Mitchell, "For Free", cantato in collaborazione con Zella Day e Weyes Blood. Altro featuring del disco è Nikki Lane nel brano "Breaking Up Slowly". E' uscito anche il videoclip ufficiale del nuovo singolo "White Dress", diretto da Constellation Jones e ispirato ai film del regista David Lynch. Il brano segue i precedenti singoli 'Chemtrails Over The Country Club' e 'Let Me Love You Like A Woman'. (ANSA).