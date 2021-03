Sharon Stone, io ingannata per interrogatorio Basic Instinct

NEW YORK, 19 MAR - 'Fui ingannata sulla scena dell'interrogatorio' in Basic Instinct. E' la stessa Sharon Stone a parlare in uno stralcio della sua autobiografia pubblicato da Vanity Fair. In 'The Beauty of Living Twice', l'attrice spiega che prima di girare la famosa scena in cui accavalla le gambe senza le mutandine il regista Paul Verhoeven le disse che le sue parti intime non si sarebbero viste. Ha anche aggiunto che era riluttante a togliersi la sua biancheria intima. "Quando la facemmo - scrive la Stone a proposito della scena - sul regista disse, 'si vedranno le mutandine, ho bisogno che tu te le tolga'. Al che io dissi, 'non voglio che si veda niente', e lui 'No, no, non si vedrà'" Tuttavia quando la Stone fu in grado di vedere un'anteprima del film notò che le sue parti intime erano visibili, a quel punto prese a schiaffi il regista e lasciò la sala di proiezione. (ANSA).