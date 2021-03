Nasce l'Accademia vocale del Carlo Felice, la dirige Meli

GENOVA, 19 MAR - Tredici giovani tra i 19 e i 29 anni. Sono i cantanti che da lunedì parteciperanno all'Accademia di Alto Perfezionamento e inserimento professionale istituita dal Carlo Felice con la direzione artistica di Francesco Meli. Il progetto è stato illustrato dal sovrintendente del Teatro Claudio Orazi e dallo stesso Meli. Alle selezioni si erano presentati in 250 provenienti da tutto il mondo. I giovani avranno un percorso di studio intenso con lezioni tutti i giorni dalle 10 alle 19. Obiettivo la messa in scena dell'"Elisir d'amore": "A giugno - ha detto Orazi - ricorrerà il centenario della nascita dello scenografo Lele Luzzati e lo ricorderemo riallestendo la sua rilettura del capolavoro comico donizettiano". "L'Accademia - ha aggiunto Meli - era un sogno che tenevo nel cassetto da tempo. Molti musicisti oggi sono sempre più demotivati. Io stesso ho trascorso settimane senza emettere una nota. Invece un progetto del genere obbliga a un impegno, e fa sì che giovani artisti non si perdano per strada. Oggi nei rari casi di una produzione artistica i Teatri chiamano i cantanti di fama, per i giovani talenti alle prime armi non c'è spazio. Noi vogliamo dare una ragione di speranza per il futuro. E tengo a dire che l'Accademia non sarà un serbatoio per il teatro per coprire i buchi della stagione lirica; i nostri allievi avranno una programmazione dedicata, dal prossimo anno sceglieremo i titoli sulla base delle potenzialità vocali del nostro gruppo". Accanto a Francesco Meli e alla moglie, il soprano Serena Gamberoni, ci saranno come docenti Vittorio Terranova, Elisabeth Norberg-Schulz, Giulio Zappa, Roberto De Candia, Antonella D'Amico il direttore d'orchestra Daniele Callegari, l'attrice Silvia Paoli. Infine è prevista la presenza di Antonella Giusti, specializzata in foniatria ed esperta di vocologia artistica. Alla presentazione erano presenti gli assessori alla cultura della Regione Ilaria Cavo e del Comune Barbara Grosso. In collegamento video ha mandato un messaggio il sindaco Marco Bucci. (ANSA).