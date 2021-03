Da Parasite a Minari, Sud Corea protagonista agli Oscar

ROMA, 19 MAR - A poco più di un anno dal trionfo agli Oscar di Parasite di Bong Joon-Ho, la Corea del sud torna protagonista agli Academy Award con Minari, delicato e potente racconto famigliare, ispirato dalla storia personale del regista Lee Isaac Chung, classe 1978, nato a Denver da genitori sudcoreani immigrati negli Usa. Il film, prodotto dalla Plan B di Brad Pitt, che in Italia arriverà distribuito da Academy Two, ha ottenuto sei candidature (come Parasite che poi aveva conquistato 4 Oscar): Miglior film, regia, sceneggiatura originale, colonna sonora, migliore attore protagonista per Steven Yeun, primo attore asiatico americano (è nato a Seul e cresciuto tra Canada e Usa), a entrare in questa cinquina, miglior attrice non protagonista per un'icona del cinema sudcoreano e non solo, Youn Yuh-Jung. Un traguardo che arriva dopo molti altri riconoscimenti e candidature, dal Premio del pubblico e il Gran Premio della giuria al Sundance 2020, al Golden Globe come miglior film in lingua straniera. "E' iniziato tutto quando mi sono messo a scrivere dei miei ricordi del nostro periodo in Arkansas ma non pensavo ancora a una sceneggiatura - ha spiegato Lee Isaac Chung in un recente incontro online organizzato dall'American Cinemateque -. Sono iniziati a emergere i contorni del racconto nella storia del viaggio di questa famiglia e ho iniziato a scrivere lo script". Seguiamo Jacob (Yeun), immigrato coreano negli Usa, che decide negli anni '80 di trasferirsi dalla California all'Arkansas, con la moglie Monica (Han Ye-ri) e i due figli ancora piccoli, David (lo strepitoso Alan Kim) malato di cuore, e la sorella Anne (Noel Kate Cho). Jacob pur continuando a fare il lavoro nel quale è molto abile ma che detesta, la selezione veloce dei pulcini tra maschi (destinati a essere eliminati) e femmine, prova a realizzare contemporaneamente il suo sogno, creare una propria fattoria. "Volevo che questa famiglia avesse una vita cinematografica a se' - aggiunge Chung -. Sono personaggi diversi da noi. Nella storia però ho infuso alcuni miei ricordi; ci sono molte cose realmente accadute, e anche alcune mie esperienze da adulto". (ANSA).