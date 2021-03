Al via Il colibrì con Favino, Moretti e Smutniak

ROMA, 19 MAR - Inizieranno a giugno le riprese de IL COLIBRÌ, film di Francesca Archibugi tratto dal romanzo di Sandro Veronesi edito dalla nave di Teseo e vincitore del premio Strega 2020. Prodotto da Fandango con Raicinema con la sceneggiatura firmata dalla stessa Archibugi insieme a Laura Paolucci e Francesco Piccolo, il film avrà come protagonista Pierfrancesco Favino nei panni di Marco Carrera. Nel cast anche Nanni Moretti e Kasia Smutniak. Di scena la vita di Carrera, 'il Colibrì', una storia di coincidenze fatali, perdite e amori assoluti. Nel racconto, che va dai primi anni '70 fino a un futuro prossimo, l'incontro al mare di Marco con Luisa Lattes, una ragazzina bellissima. Un amore che non verrà mai consumato ma non si spegnerà per tutta la vita. La vita coniugale di Marco sarà infatti un'altra, a Roma, assieme a Marina e alla figlia Adele. L'uomo tornerà poi a Firenze sbalzato via da un destino implacabile, che lo sottopone a prove durissime. A proteggerlo dagli urti più violenti troverà Daniele Carradori, lo psicoanalista di Marina, che insegnerà a Marco come accogliere i cambi di rotta più inaspettati. Le riprese avranno luogo tra Roma, Parigi, Firenze e la costa Toscana. (ANSA).