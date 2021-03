I 100 anni di Nino Manfredi, clown bianco commedia

ROMA, 18 MAR - Il 22 marzo del 1921 nasce a Castro dei Volsci Nino Manfredi, il ciociaro più italiano che sia mai esistito, il comico triste dentro - un clown bianco - che ha saputo conquistare il grande pubblico e i grandi registi con la stessa apparente semplicità dell'amico della porta accanto. La provincia natale di Saturnino Manfredi si chiamava a quel tempo "terra e lavoro" (oggi nel frusinate) e questo potrebbe suonare perfetto motto per la sua arte, impastata di tenacia, concretezza, sudore. Ma l'anima è più sensibile, solitaria e segreta. E' figlio di contadini anche se il padre si guadagna poi i galloni di maresciallo in polizia ottenendo il trasferimento a Roma. Nino è il primogenito ma non sembra promettere bene: scappa più volte dal collegio religioso in cui è stato iscritto da semiconvittore, contrae la tubercolosi, cresce in sanatorio e qui, grazie a un'esibizione della compagnia teatrale di De Sica, si innamora della recitazione. Guarito, si iscrive all'università, ma passa le sere a recitare in un teatrino parrocchiale. Dopo l'8 settembre scappa in montagna col fratello e a guerra finita sembra mettere la testa a posto: torna all'università e in contemporanea si iscrive all'accademia d'arte drammatica. Qui trova in Orazio Costa il suo mentore e, tacitata la famiglia con una stentata laurea in legge, debutta in teatro con Tino Buazzelli nella compagnia Maltagliati-Gassman, per lo più vedendosi affidare ruoli drammatici di autori contemporanei. Passa poi alla scuola del Piccolo Teatro di Milano con Giorgio Strehler e infine, di nuovo a Roma, con Eduardo De Filippo. All'inizio degli anni '50 la svolta, dopo una lunga gavetta che ne forgia la duttilità d'interprete: con gli amici Paolo Ferrari e Gianni Bonagura si impone alla radio in siparietti leggeri, tra varietà e commedia musicale (conosce bene le note, sa suonare e cantare). Alla radio trova altri maestri come Vittorio Metz, Dino Verde, Marcello Marchesi che ne intuiscono il talento comico, specie nelle controscene. Alla fine del decennio conquista il Teatro Sistina con "Un trapezio per Lisistrata" (partner di Delia Scala) e poi trionfa nel '62 con "Rugantino", sempre grazie a Garinei&Giovannini. (ANSA).