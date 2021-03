Quattro brani di Sanremo in classifica globale Billboard

ROMA, 18 MAR - Per la prima volta quattro brani cantati in italiano, e lanciati da Sanremo 2021, entrano nella Billboard Global Excl. U.S. del 20 marzo, che considera i 200 pezzi più ascoltati in streaming e venduti in digitale al mondo, esclusi gli Stati Uniti. Al numero 100 c'è Chiamami per nome di Francesca Michielin e Fedez, canzone arrivata seconda al festival, con 11,4 milioni di stream e 3.300 download. Alle spalle della coppia, al numero 106, i vincitori del Festival, pronti a calcare il palco dell'Eurovision Song Contest: i Maneskin, con Zitti e buoni, 11,1 milioni di stream e 3.500 download. Musica Leggerissima di Colapesce e Dimartino e Voce di Madame debuttano rispettivamente alle posizioni 120 e 146 della classifica: il primo brano, quarto classificato al Festival di Sanremo, è il più venduto, con 4.800 download e oltre a 9,3 milioni di stream, fuori dagli Stati Uniti, mentre Voce raccoglie 8,8 milioni di stream e 1.500 download. (ANSA).