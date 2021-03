Negramaro live in diretta streaming con 'Primo contatto'

ROMA, 18 MAR - Si chiama ''Primo Contatto'', l'esclusivo evento live in diretta streaming dei Negramaro a la "Lanterna Rome", che ospita per la prima volta un grande concerto dal vivo. L'appuntamento, fissato per venerdì 19 marzo alle 21.00, sarà trasmesso sulla piattaforma pay -per-view LIVENow e offrirà, oltre alla visione, un'esperienza interattiva. I Negramaro "saranno la prima band italiana ad esibirsi in un live, in diretta streaming" si ricorda in una nota. Inoltre lo scorso 5 febbraio è stato annunciato il "Contatto Tour 2021" nuovo tour indoor del gruppo, che in ottobre e novembre tornerà a girare il nostro Paese, con 18 concerti in 15 città. La data zero sarà il 7 ottobre all'RDS Stadium di Rimini. Fra le tappe a ottobre, Torino, Roma, Eboli, Reggio Calabria, Napoli e Milano; mentre a novembre: Padova, Bologna, Ancona, Perugia, Firenze, Mantova, Conegliano, Bari. I biglietti per il tour, per il concerto in live streaming ed uno speciale "bundle" scontato per coloro che acquisteranno entrambi, sono disponibili sulle piattaforme ufficiali Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket. Su LIVENow invece si potranno acquistare solo i biglietti per il concerto in streaming. Reduci dal successo del singolo "Contatto", e dell'omonimo album, certificato disco d'oro, i Negramaro sono tornati a fine gennaio in radio con il nuovo singolo, la ballad "La cura del tempo". (ANSA).