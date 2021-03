Festival Coachella slitta ancora, nuova data ad aprile 2022

NEW YORK, 18 MAR - Il Coachella Valley Music and Arts Festival slitta ancora. La nuova data per l'evento musicale che si svolge sui campi dell'Empire Polo Club di Indio, in California, è ora aprile 2022. E' la quarta volta che Coachella viene rimandato a causa della pandemia. Prima dall'aprile all'ottobre del 2020 poi all'aprile del 2021 ed ancora all'ottobre del 2021. Il festival vende in media 125 mila biglietti al giorno e in condizioni ancora di incertezza per il Covid lo spostamento di centinaia di migliaia di persone potrebbe causare seri problemi di trasmissione del virus. Gli effetti della pandemia sul settore dell'intrattenimento sono stati devastanti. Solo nel 2020 sono stati persi 30 miliardi di dollari a livello mondiale, secondo Variety. (ANSA).