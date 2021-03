'Ghost in Sanremo', online diario di Davide Toffolo al festival

ROMA, 18 MAR - La prima volta di Davide Toffolo a Sanremo, in gara con gli Extraliscio, è diventata un diario in podcast, in 8 puntate, disponibile su Spotify, Spreaker e tutte le piattaforme digitali. Toffolo, cantante dei Tre Allegri Ragazzi Morti, ha raccolto le voci delle sue giornate al 71/o Festival della canzone italiana in un diario fatto di suoni per raccontare gli spazi che nel 2021 sono rimasti inabitati e che, attraverso lo scambio di messaggi vocali, si sono riempiti di storie. Un racconto corale, costruito intorno alla voce di Davide, che vede le presenze nel podcast di Extraliscio, California, Piero Pelù, Andrea Appino, Iasko, Jovanotti, Alessandro Baronciani, Paulonia Zumo, Adriano Viterbini, Nahuel Martinez, Myss Keta, Marcella, Gabriele, Luca Masseroni, Kellie, Enrico. Autore che ha contribuito al rinnovamento della scena fumettistica italiana con tra i suoi primi lavori più famosi 'Piera degli Spiriti' e 'Fregoli', creatore della serie 'Cinque Allegri Ragazzi Morti', conosciuto come voce e chitarra della band indie 'Tre Allegri Ragazzi Morti', in un cortocircuito unico di musica e fumetto, Toffolo al suo arrivo a Sanremo si è assicurato che nella sua stanza d'albergo ci fosse una vasca da bagno. Immerso nell'acqua fino al collo, chiuso nella sua "bolla" che ha azzerato il rischio del contagio per tutta la settimana della gara, ha ascoltato il mondo rimasto fuori attraverso la voce dei suoi amici e a loro ha raccontato quello che stava succedendo dentro, nel cuore del primo Festival di Sanremo nell'era del Covid: i pasti in camera, le piazze senza fotografi, il volume alto dei televisori sotto il palco dell'Ariston, il rumore del tagliaerba di giorno e quello dei fantasmi di notte. Ghost in Sanremo è una produzione Oram e ha sigla e musiche originali di Piernicola Di Muro. (ANSA).