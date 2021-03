Amazon debutta a Bollywood, primo film in hindi

NEW YORK, 18 MAR - Amazon sbarca a Bollywood e per la prima volta il colosso dello streaming si cimenta con un film in hindi. La superstar Akshay Kumar sarà il protagonista di "Ram Setu", un film di azione imperniato su una saga al centro della mitologia hindu che uscirà nelle sale e poi in streaming su Prime. L'annuncio di Amazon arriva mentre il colosso dello streaming è stato costretto a tagliare la sua serie "Tandav", un thriller politico paragonato a "House of Cards", che esponenti del partito nazionalista indiano del presidente Narendra Modi avevano giudicato offensivo per i sentimenti religiosi locali. "Ram Setu" fa riferimento nel titolo al mitologico ponte costruito, secondo il grande poema epico della mitologia indiana Ramayana, dal principe Rama, settimo avatara di Vishnu, tra le sponde di India e Sri Lanka per salvare la moglie Sita, rapita dal crudele demone Ravana, un mostro a dieci teste che regnava sull'isola. L'attrice singalese Jacqueline Fernandes e l'indiana Nushrratt Bharuccha faranno parte del cast. Kumar è la star di Bollywood più pagata. Nato in India ma naturalizzato canadese, l'attore ha recitato in oltre cento film, metà dei quali grandi successi commerciali. (ANSA).