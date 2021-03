L' Opera di Roma al MaXXI, Daniele Gatti dirige Stravinskij

ROMA, 18 MAR - Igor Stravinskij tra le opere d' arte del MaXXI. E' dedicato interamente al compositore russo, a cinquanta anni dalla morte, il concerto che vede l' Orchestra del Teatro dell' Opera diretta da Daniele Gatti esibirsi per la prima volta del contenitore d' arte e creatività contemporanea progettato da Zaha Hadid. L' omaggio a uno dei maggiori autori del Novecento sarà trasmesso in streaming gratuito il 19 marzo alle 20 sui canali You Tube dell'Opera e del MAXXI e successivamente su Rai Radio 3. Negli spazi della mostra "Senzamargine. Passaggi nell'arte italiana a cavallo del millennio", davanti ai lavori di Mario Schifano, il direttore musicale dell' istituzione musicale romana, propone il Concerto in mi bemolle "Dumbarton Oaks", Danses concertantes e le Suite n.1 e n.2 per piccola orchestra. Il Teatro dell'Opera continua così la programmazione del "Teatro Digitale" con l' offerta di opere, balletti e concerti diffusi gratuitamente su operaroma.tv, il canale ufficiale You Tube del Teatro. "Il concerto al MAXXI - ha detto il sovrintendente Carlo Fuortes - fa parte del progetto 'Roma Opera aperta' che il Teatro dell'Opera sta sviluppando con altre istituzioni della nostra città. Con il teatro chiuso si apre la possibilità di portare l'opera in luoghi inaspettati. È un dialogo che continuerà nei prossimi mesi, con il pubblico in presenza o in streaming, per tenere vivo, e addirittura rafforzare in questo difficile momento, il rapporto con i nostri spettatori e con la città''. (ANSA).