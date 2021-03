The Gray Man, per Netflix la produzione più costosa

ROMA, 17 MAR - Con un budget di 200 milioni di dollari potrebbe essere la produzione più costosa di Netflix 'The Gray Man', il film d'azione con la regia dei fratelli Anthony e Joe Russo (i registi di Avengers) le cui riprese sono cominciate a Los Angeles e si sposteranno in Europa, a Praga, in estate come annuncia Fne. The Gray Man è il romanzo d'esordio di Mark Greaney. Il film è stato creato per iniziare un nuovo franchise nello stile della serie di Jason Bourne. Il personaggio centrale è un ex agente della Cia che diventa un assassino ed è braccato dai suoi ex amici. Il protagonista è Ryan Gosling (La La Land). Nel cast Chris Evans, l'attore diventato famoso con Bridgerton Regé-Jean Page, Alfre Woodard e il premio Oscar Billy Bob Thornton. Il thriller d'azione segue Gentry (Gosling) mentre cerca di sfuggire all'ex collega della Cia Lloyd Hansen (Evans) in giro per il mondo. Il film è tratto dal primo libro della serie di bestseller The Gray Man. (ANSA).