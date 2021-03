Riprese sul lago di Como per il film su Gucci con Lady Gaga

COMO, 17 MAR - Prima giornata di riprese, oggi, sul lago di Como per il film "House of Gucci" che l'83enne regista Ridley Scott sta girando in queste settimane in Italia. Gli attori Al Pacino, Jared Leto, Jeremy Irons, Adam Driver, oltre alla superstar del pop Lady Gaga, alloggiano da ieri al grand hotel Villa d'Este di Cernobbio e questa mattina all'alba si sono portati sul set allestito nella villa e nel parco sul lago di Villa Balbiano, nel Comune di Tremezzina, dove sono state girate quasi tutte le scene previste, tra cui quella di una grande festa a bordo piscina. Domani il set dovrebbe trasferirsi tra Argegno e Colonno e venerdì sopra Gravedona, in Alto Lario. Lo staff di circa 200 persone è alloggiato in quattro alberghi di Tremezzina e Griante, mentre il centro operativo è stato allestito nel centro sportivo di Lenno, che fa da riferimento anche per le misure anti-covid. (ANSA).