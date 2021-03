Happy Bachdays, omaggio a Johann Sebastian

ROMA, 17 MAR - Johann Sebastian Bach nacque ad Eisenach, in Germania, il 31 marzo del 1685, ma il calendario luterano tedesco al tempo seguiva ancora il calendario giuliano, "indietro" di dieci giorni. Ancora oggi molti festeggiano la ricorrenza in una data speciale, il 21 marzo, giorno che coincide con l'inizio della primavera e che mai come quest'anno assume i contorni di un segnale di rinascita e di speranza di un nuovo inizio. Con questo spirito l' Istituzione Universitaria dei Concerti di Roma rende omaggio al grande compositore con due giornate in streaming su Youtube e Facebook domenica 21 e mercoledì 31 marzo. "Happy BachDays" è l' appuntamento che mobiliterà molti i musicisti, a riprova dell' impegno della Iuc nel sostenere gli artisti in questo momento difficile. Il pianista Andrea Bacchetti, il violoncellista Luca Pincini e l'organista Luca Scandali, ma anche alcuni dei migliori talenti provenienti da scuole prestigiose come l'Accademia Chigiana di Siena, il Conservatorio Santa Cecilia di Roma e il Trinity Laban Conservatoire di Londra: la chitarrista Aurora Orsini, la soprano Sofia Celenza, il liutista Edoardo Blasetti e il violinista Sebastian Zagame. Saranno i solisti protagonisti di una lunga maratona musicale con alcuni capolavori di Bach per strumenti ogni volta diversi, disseminati nell'arco della giornata di domenica 21 marzo a partire dalle 10, che sarà possibile seguire sul canale YouTube, sulla pagina Facebook e sul sito della IUC. Nel giorno della "vera" data di nascita del compositore, mercoledì 31, sarà la volta del Bach organistico con un doppio appuntamento alle 18 e alle 21 a cura di Antiqua Vox e delle "Variazioni Goldberg" interpretate da Andrea Bacchetti. (ANSA).