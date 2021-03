Crudelia de Mon, brand di cattiveria targato Disney

ROMA, 17 MAR - C'è niente di più crudele che uccidere dei cuccioli di dalmata per farne una pelliccia a pois? Probabilmente no, ma non per Crudelia de Mon, vanitosa, filiforme ereditiera, con capelli metà bianchi e metà neri, comparsa nel 1956 nel romanzo 'I cento e un dalmata' della scrittrice inglese Dodie Smith e poi ne 'La carica dei 101' della Disney del 1961. Villain al femminile per eccellenza, questo personaggio è entrato nell'immaginario infantile tanto da diventare un'icona di cattiveria, un vero e proprio brand spendibile sempre. E mentre arriva a maggio con la Disney, CRUDELIA (Cruella) di Craig Gillespie (I, Tonya), rilettura dark del personaggio interpretato da Emma Stone (La La Land), va detto che sono tanti i precedenti sia in animazione che live action e film tv. Al 39/mo posto per l'American Film Institute come miglior cattiva cinematografica di tutti i tempi, tra le curiosità di questo personaggio che fuma continuamente con un lungo bocchino verde, ama le pellicce (di cane quelle preferite) e indossa scarpe rosse in stile Coco Chanel, il fatto che il suo nome nella versione originale è Cruella De Vil: il tutto giocato tra 'crudele' (cruel) e 'diavolo' (devil). Per quanto riguarda l'atteso ultimo film, CRUDELIA, di cui è stato appena mostrato un nuovo trailer, va detto che è ambientato durante la rivoluzione punk rock nella Londra degli anni Settanta. In questa sorta di prequel seguiamo le vicende di Estella, una ragazza smart molto determinata a farsi un nome con le sue creazioni di moda. Ora la giovane, con una forte inclinazione al male, si trova a fare amicizia con una coppia di ladri con cui fa affari nella Londra beat di quegli anni. Un giorno però il suo talento cattura l'attenzione della Baronessa von Hellman, leggenda della moda incredibilmente chic e terribilmente raffinata, interpretata da Emma Thompson (una citazione di Miranda Priestly de Il diavolo veste Prada) . Ma la relazione tra queste due prime donne mette in moto tutta una serie di cose che portano Estella sulla strada del male e a trasformarsi così nella vendicativa Cruella. (ANSA).