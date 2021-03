Cinema: Sul più bello avrà due sequel, riprese a Torino

TORINO, 17 MAR - Inizieranno venerdì 9 aprile tra Torino e Parigi le riprese di "Ancora più Bello" e "Sempre più Bello" i sequel del film 'Sul più bello', che, uscito a ottobre 2020, fu l'ultimo a conquistare il numero 1 del botteghino prima della chiusura delle sale. Nel cast ritroviamo Ludovica Francesconi, Jozef Gjura, Gaja Masciale, Riccardo Niceforo e le new entry Giancarlo Commare, Jenny De Nucci, Giuseppe Futia e Diego Giangrasso. Entrambi i film saranno diretti da Claudio Norza (Un medico in famiglia, La squadra, Compagni di scuola, Cuori rubati). I soggetti sono di Roberto Proia e le sceneggiature sono scritte da Roberto Proia e Michela Straniero. Le riprese dureranno fino a fine giugno. I film sono prodotti da Eagle Pictures con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte. Ancora più Bello sarà nelle sale a settembre 2021 e Sempre più Bello a San Valentino 2022. Sono passati 12 mesi e la storia tra Marta (Ludovica Francesconi) e Arturo è finita. "In amore gli opposti si attraggono ma alla fine si lasciano" si ripete Marta, che giura a se stessa di voler rimanere da sola per un po' e continua a convivere con ottimismo con la malattia che l'accompagna. Ma quando arriva Gabriele (Giancarlo Commare), disegnatore tanto dolce quanto buffo e insicuro, Marta riconosce che potrebbe essere lui l'anima gemella. Ma prima di farsi coinvolgere in una nuova storia, è sempre meglio aver chiuso definitivamente con quella precedente. Marta cerca di schiarirsi le idee. Mentre è sempre più convinta a lasciarsi andare alla storia con Gabriele, il ragazzo in preda alla gelosia commette un errore imperdonabile, che li farà separare. Arriva però una telefonata dall'ospedale che cambia le priorità: c'è un donatore compatibile per Marta. (ANSA).