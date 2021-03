Falcon e Winter Soldier, team di supereroi in crisi

ROMA, 16 MAR - "Abbiamo bisogno di nuovi eroi , che siano in sintonia con i tempi che viviamo. I simboli non sono nulla senza gli uomini e le donne che gli danno significato". Parola di Sam Wilson, alias Falcon, primo supereroe afroamericano apparso nell'universo fumettistico di Stan Lee, alleato e amico fraterno di Captain America, ora protagonista con un altro storico compagno 'd'armi' del supereroe a stelle e strisce, Bucky Barnes/Winter Soldier in The Falcon and The Winter Soldier, nuova miniserie Marvel in sei puntate al debutto dal 19 marzo su Disney+. Protagonisti i due interpreti dei supereroi già nei film del Marvel cinematic Universe, Anthony Mackie (Falcon) e Sebastian Stan (Winter Soldier). Nel cast, fra gli altri, anche Wyatt Russell, Emily VanCamp e Daniel Bruhl. Non mancheranno comunque cameo e sorprese. "Questa è la seconda nostra serie per Disney+ che esce (dopo Wandavision) ma la prima su cui avevamo iniziato a lavorare - spiega Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios -. Volevamo dimostrare che anche trattandosi di tv il progetto poteva essere grandioso (quanto un film)". Il racconto riparte dal ritratto dei due supereroi in un periodo di crisi e alle prese con problemi personali e d'identità. Da sempre diffidenti l'uno verso l'altro, nonostante avessero avuto il miglior amico in comune, Falcon e Winter Soldier, accettano di unirsi per combattere insieme una nuova minaccia. Una missione che li porta, spiegano gli autori (il creatore è Malcolm Spellman), in una dinamica simile a quella dei buddy cop movie (film su personaggi spesso in contrasto portati a collaborare per combattere il crimine, da Arma letale a Bad boys, ndr) spiega la regista Kari Scogland. Per Anthony Mackie: "Falcon è da sempre un personaggio in evoluzione - spiega -. L'opportunità di approfondire il suo background, conoscere la sua famiglia, i luoghi da cui viene, ne migliora la comprensione per il pubblico". Fra i temi affrontati nel racconto anche la sindrome da stress postraumatico "che entrambi condividono come uomini e soldati - racconta Sebastian Stan -. E' una delle cose che li unisce, c'è fra loro una sorta di codice d'onore. Anche se sono molto differenti, nutrono un rispetto reciproco". (ANSA).