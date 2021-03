Da Allevi a Ricci per Io sono.. Italia, omaggio a vittime Covid

ROMA, 16 MAR - Il mare che "benedice tutto quello che è diverso", le bellezze naturali, l'arte, da Michelangelo a Dante, la resilienza dopo le catastrofi naturali e non, la maglia azzurra e il coraggio di chi si è sacrificato per la comunità, come Falcone e Borsellino, ma anche negli ultimi mesi, chi ha assistito i malati di coronavirus. Sono fra i protagonisti di Io sono... Italia, il corto prodotto da Rai Cinema e dall'Associazione Cultura Italiae, in collaborazione con Rai Teche, realizzato da Vertigo, che debutterà sui canali e le piattaforme del servizio pubblico il 18 marzo, In poco più in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid. Il brano composto da Giovanni Allevi, Kiss me again, fa da colonna sonora al viaggio per immagini e parole tracciato dal testo di Mauro Berruto (l'ex allenatore della nazionale maschile di pallavolo), letto da Elena Sofia Ricci, Claudia Gerini, Paolo Briguglia, Lino Guanciale, Vinicio Marchioni, Flavio Insinna, Enrico Lo Verso, Francesco Montanari e Andrea Delogu, Massimo Ghini, Cristiana Capotondi, Valentina Lodovini, Beppe Fiorello e la figlia Anita. Tutti hanno partecipato a titolo gratuito. "In questo momento siamo come dei guerrieri chiusi nella nostra tenda a leccarci le ferite e affilare la spada prima di intraprendere nuove battaglie - dice nella conferenza stampa in streaming Giovanni Allevi -. Dobbiamo comunque avere un visione luminosa del futuro, non cedere alla tentazione di farci prendere dal panico e dallo sconforto. Sono convinto che questo piccolo corto contribuirà a rafforzare dentro di noi l'entusiasmo di cui abbiamo bisogno". L'idea di "Io sono... Italia" è nata ad aprile dell'anno scorso, eravamo in lockdown e ci chiedevamo, con Angelo Argento (presidente di Cultura Italiae) cosa potessimo fare per dare un contributo in un quella fase difficile - spiega paolo Del Brocco, ad di Rai Cinema -. Lui mi diede l'idea di far scrivere un testo che non racchiudesse solo il momento negativo ma che si allargasse anche all'eccellenza del nostro Paese, la bellezza, la cultura, l'arte, la natura, lo sport, la generosità e la solidarietà degli italiani". (ANSA).