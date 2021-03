Oscar: nomination postuma per Chadwick Boseman

NEW YORK, 15 MAR - Chadwick Boseman, l'attore afro-americano prematuramente morto di cancro, ha ottenuto una candidatura postuma agli Oscar per la sua ultima interpretazione. Boseman e' entrato nella cinquina dei migliori attori per "Ma Rainey's Black Bottom" e se la dovra' vedere con Riz Ahmed ("Sound of Metal", il primo musulmano in corsa per gli Academy Awards), Anthony Hopkins ("The Father"), Gary Oldman ("Mank") e Steven Yeun ("Minari"). (ANSA).