Marche in zona rossa, ma ben due set in provincia di Ascoli

ASCOLI PICENO, 15 MAR - Marche in zona rossa, ma in provincia di Ascoli Piceno sono ben due i set cinematografici all'opera. In piazza del Popolo e al Caffè Meletti sono iniziate il 15 marzo le riprese del film "L'ombra del giorno", del regista ascolano Giuseppe Piccioni con protagonista Riccardo Scamarcio e la partecipazione anche di Benedetta Porcaroli. Una pellicola ambientata negli anni '30 e così la piazza-salotto della città è stata animata da personaggi in costume, una scolaresca di bambini, auto d'epoca. E' la stessa location nella quale Piccioni ha ambientato negli anni '70 gran parte del suo film d'esordio, "Il Grande Blek", del 1987, con l'allora giovanissimo Sergio Rubini. Tante le comparse ascolane scelte da Piccioni, che girerà anche presso la Riserva Naturale Sentina a San Benedetto del Tronto. In questa località sono iniziate il 4 marzo le riprese del film "Digitare codice segreto" (Pepito produzioni per Rai Fiction) diretto da Fabrizio Costa, protagonista l'attore marchigiano Neri Marcorè con Gabriele Cirilli, Valeria Bilello, Paola Minaccioni. (ANSA).