Grammy: Beyoncé fa storia,a Billie Eilish premio top

ROMA, 15 MAR - Beyoncé fa storia alla 63/a edizione dei Grammy ma è Billie Eilish ad accaparrarsi il premio principale. Con il singolo Everything I Wanted la giovane cantautrice americana ha vinto infatti per la categoria disco dell'anno (Record of the Year). Eilish si è aggiudicata la vittoria per la seconda volta dopo l'incetta di premi all'edizione 2020. Il secondo premio più importante, 'Album dell'anno', è stato vinto da Taylor Swift con 'Folklore'. Swift è la prima donna ad aver vinto ai Grammy nella categoria per la terza volta eguagliando primati appartenuti a Frank Sinatra, Stevie Wonder e Paul Simon. Tuttavia a far storia è stata Beyoncé che, con un totale di 28 Grammy vinti da un'artista femminile, ha superato il primato finora appartenuto alla violinista statunitense Alison Krauss (27 premi). All'edizione 2021 degli Oscar della musica, Queen Bey ha vinto il premio per il miglior video musicale con 'Brown Skin Girl', quello per 'la migliore performance rap' e 'migliore canzone rap' con 'Savage' insieme a Megan Thee Stallion e quello per la 'migliore performance R&B' con 'Black Parade'. (ANSA).