Grammy, Everything I Wanted di Billie Eilish disco dell'anno

NEW YORK, 15 MAR - Everything I Wanted di Billie Eilish è disco dell'anno (Record of the Year). La giovane cantautrice americana ha portato a casa il premio principale alla 63/a edizione dei Grammy. E' la sua seconda volta. Eilish aveva vinto per la stessa categoria anche nel 2020. Il vincitore della categoria 'Record of the Year) è stato annunciato dall'ex dei Beatles Ringo Starr. (ANSA).