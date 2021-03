Grammy '21, la grande notte musica in era pandemia

NEW YORK, 13 MAR - 'Final countdown' per la grande notte della musica. Il 14 marzo sera (le 2 di notte italiane) prenderà il via a Los Angeles la 63/a edizione dei Grammy (gli Oscar della Musica), la prima in epoca pandemia. Il grande assente sarà ancora una volta il pubblico oltre che il glamour e la parata di star durante un red carpet che possa considerarsi tale. Diversa anche la location. Addio allo Staples Center. Al suo posto è stato scelto il mastodontico Los Angeles Convention Center. La cerimonia sarà trasmessa dalla CBS, a fare da padrone di casa il comico Trevor Noah, presentatore anche de 'The Daily Show' mentre il cantante e attore inglese Harry Styles darà il via allo spettacolo. Le performance degli artisti saranno un misto di dal vivo e pre-registrato, a passarsi il microfono Taylor Swift, Cardi B, Bad Bunny, Black Pumas, BTS, Brandi Carlile, DaBaby, Doja Cat, Billie Eilish, Mickey Guyton, Haim, Brittany Howard, Miranda Lambert, LilBaby, Dua Lipa, Chris Martin, John Mayer, Megan Thee Stallion, Maren Morris, Post Malone, and Roddy Ricch. Alla domanda fatidica chi vincerà quest'anno? La sfida è al femminile per le categorie principali, ossia tra disco, brano e album dell'anno. Dua o Taylor? Billie o Megan? Tuttavia l'artista con il maggior numero di nomination è la sempreverde Beyonce', con ben nove. E come per l'anno scorso, sulla cerimonia c'è l'ombra della polemica sul processo di scelta delle candidature. Nel mirino la Recording Academy, giudicata poco trasparente e anche poco inclusiva. Contro l'establishment si è ribellato The Weeknd, il quale dopo aver detto che i Grammy sono corrotti ha anche annunciato che boicotterà tutte le future edizioni dopo che il suo ultimo album 'After Hours' e l'hit 'Blinding Lights' sono stati completamente snobbati. (ANSA).