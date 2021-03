Cinema: Infascelli e Bruni, incontri con gli studenti

ROMA, 13 MAR - Alex Infascelli e Francesco Bruni si raccontano virtualmente nell'ambito della rassegna Artmedia Cinema e scuola, Percorsi di Cinema per Studenti, ideato e curato da Loredana Commonara e rivolto agli studenti dei licei di tutta Italia, il 15 e il 26 marzo . I due incontri saranno preceduti rispettivamente dalle proiezioni, programmate per i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado, di Mi chiamo Francesco Totti, per la regia di Alex Infascelli (dall'8 all' 11 marzo) e di Cosa sarà? di Francesco Bruni (dal 22 al 25 marzo). Dopo il primo evento dello scorso 19 febbraio, moderato da Mario Sesti e con la partecipazione di Sara Serraiocco per il film Non odiare di Mauro Mancini, l'iniziativa prosegue così il suo viaggio nel cinema contemporaneo con nuovi appuntamenti, destinati a stimolare la curiosità dei ragazzi e consegnare loro strumenti utili per avviare un'analisi critica su una realtà sempre più confusa. «Siamo riusciti a trovare il modo più efficace per poter mettere in opera la seconda edizione del progetto 'ArtMedia Cinema e Scuola'» dichiara Loredana Commonara. «Mai come quest'anno, vista la situazione dell'istruzione, del comparto della cultura in generale e del cinema in particolare, un progetto del genere diventa necessario. Lo vediamo dalla risposta delle scuole, degli insegnanti e soprattutto degli studenti». L'origine del progetto è da rintracciare nel concorso nazionale OPEN FRONTIERS YOUNG, che si tiene ogni anno nell'ambito del VENTOTENE FILM FESTIVAL. L'iniziativa è realizzata nell'ambito di CIPS - Cinema e Immagini per la Scuola - Piano nazionale di educazione visiva per le scuole promosso dal Ministero dell'Istruzione e dal Ministero della Cultura, con il patrocinio del Comune di Roma Assessorato alla Crescita culturale. Il progetto ArtMedia - Cinema e Scuola vede il coinvolgimento dei licei di tre diverse regioni: Istituto Comprensivo Pisacane di Ponza e Isiss Pacifici e De Magistris di Sezze (Latina), IIS G. De Sanctis e IMS Margherita di Savoia di Roma, Liceo classico musicale statale Domenico Cirillo di Aversa (Napoli), Istituto Isabella D'este Caracciolo di Napoli, ISI di Barga (Lucca). (ANSA).