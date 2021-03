Jennifer Lopez e Alex Rodriguez "stiamo ancora insieme"

ROMA, 13 MAR - Contrordine: Jennifer Lopez e Alex Rodriguez hanno detto che, nonostante le indiscrezioni di questi giorni, rimarranno insieme. "Stiamo lavorando su alcune cose", ha detto la coppia a People sabato mattina. Una fonte vicina alla coppia ha detto: "Non si sono mai ufficialmente lasciati e ne hanno parlato, ma sono ancora insieme. Hanno colpito un momento difficile. Ma non sono stati sciolti ", aggiungendo che una voce secondo cui Rodriguez aveva avuto una relazione dopo la Madison LeCroy di" Southern Charm "" non ha avuto alcuna relazione con il momento difficile. " (ANSA).