Ricky Tognazzi, racconto papà, coraggioso e moderno

ROMA, 13 MAR - Un "uomo e un artista 'moderno, papà guardava sempre avanti, era affascinato dagli artisti contemporanei e aveva uno sguardo particolarmente attento a ciò che era nuovo e diverso. Si diceva 'questo non l'ho mai fatto', e si metteva alla prova". Parola di Ricky Tognazzi, che con l'ANSA parla del palinsesto che ha realizzato in omaggio al padre Ugo Tognazzi (a pochi giorni da quello che sarebbe stato il 99/o compleanno), per Domenica con su Rai Storia, in onda domenica 14 marzo dalle 14 alle 24. "Centoventi film e 50 anni di carriera sono difficili da sintetizzare persino nel palinsesto di una giornata - spiega -. Abbiamo tentato di rilevare sfaccettature di un percorso che passa attraverso la nascita della televisione e incontri come quelli con Raimondo Vianello, Walter Chiari o Marco Ferreri". Un racconto costruito su "miei brevi interventi ma soprattutto con Tognazzi che racconta Tognazzi, attraverso le sue interviste". E' "un gioco di specchi variegato e caleidoscopico. Non è stato facile scegliere, il materiale è tantissimo, ma penso che abbiamo tracciato un viaggio bello e di qualità". Ad aprire l'omaggio è un "Album personale" del 1954, con le rare immagini di Tognazzi, dall'Accademia filodrammatica frequentata nel dopolavori fino al teatro di rivista. Il ritratto prende forma tra programmi, varietà, interviste e partecipazioni tv, dagli anni '50 agli anni '80 e grazie a tre film: Ultimo Minuto di Pupi Avati (1988), e due opere di Ettore Scola ("il maestro dei maestri"), Il commissario Pepe (1969) e La Terrazza (1980) . "Ultimo minuto è uno degli ultimi film di papà. Dietro c'è il racconto di due persone, Ugo e Pupi che si sono volute molto bene. Papà già non stava bene, aveva una forte depressione in quel periodo anche se nel film non emerge. La sua malinconia era celata dalla sua vis comica, ma chi gli era vicino conosceva il 'malincomico'". Nel 2020 ricorreva il trentennale della morte di Ugo Tognazzi e nel 2022 si celebrerà il centenario dalla nascita: " Speriamo di riuscire a fare qualcosa di bello e particolare l'anno prossimo, non posso anticipare nulla ma c'è in cantiere una sorpresa". (ANSA).