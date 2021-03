Si lasciano JLo - Alex Rodriguez, forse c'è un'altra donna

NEW YORK, 13 MAR - Uno scambio di messaggi privati e qualche 'mi piace' di troppo ad alcune foto sui social media. A far traballare fino alla rottura una delle più famose power couple degli Stati Uniti, Jennifer Lopez e Alex Rodriguez, forse un'altra donna. Si tratterebbe di Madison LeCroy, star del reality tivù, 'Southern Charm'. Secondo diversi media americani, la Lopez avrebbe sentito odore di tradimento al punto da decidere di mandare all'aria il matrimonio con l'ex giocatore di baseball dopo una relazione di quattro anni, di cui due di fidanzamento ufficiale. Voci su Rodriguez, 45 anni e LeCroy, 30 anni, erano cominciate a circolare già all'inizio dell'anno, ma secondo la giovane si sarebbe trattato solo di uno scambio di messaggi, senza alcun coinvolgimento. A riportare per primo la notizia della rottura tra la Lopez e Rodriguez, Page Six del New York Post. Il tabloid aveva scritto anche che A-Rod aveva pubblicato una foto sul suo profilo Instagram a bordo di uno yacht a largo di Miami. "Programmi per il fine settimana?" - aveva scritto. La Lopez invece ha pubblicato una serie di clip mentre ride durante diverse interviste e apparizioni tivù. La coppia aveva annunciato il fidanzamento nel 2019 durante una romantica vacanza alle Bahamas. Il matrimonio avrebbe dovuto essere celebrato in Italia l'anno scorso ma è stato rinviato a causa della pandemia. In seguito i due avevano detto che non c'era fretta per un'altra data. Sempre la Lopez durante un'intervista aveva rivelato che durante l'isolamento per la pandemia stavano facendo terapia di coppia. Entrambi hanno due figli da precedenti unioni o matrimoni. (ANSA).