Waiting for the Barbarians al primo posto su Apple tv Italia

ROMA, 12 MAR - "Waiting for the Barbarians" prodotto da Iervolino Entertainment, è al primo posto tra i film più visti su Apple TV in Italia, afferma la società presieduta da Andrea Iervolino. La pellicola, diretta da Ciro Guerra e scritta dall'autore premio Nobel J.M. Coetzee, che ha adattato la sceneggiatura del suo stesso romanzo, è stata presentata nel 2019 alla 76esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia ed è stata inclusa sia da Variety che da IMDB tra i possibili film candidati ai premi Oscar 2020. Il film è interpretato dal Premio Oscar Mark Rylance (Il Ponte delle Spie), dal candidato all'Oscar Johnny Depp (Pirati dei Caraibi, La Fabbrica di Cioccolato, Animali Fantastici e dove trovarli), Robert Pattinson (Twilight e nuovo interprete di Batman), Gana Bayarsaikhan (Ex Machina) e Greta Scacchi (La ragazza nella nebbia). "Waiting for the Barbarians" è prodotto da Iervolino Entertainment, Michael Fitzgerald e da Olga Segura. Andrea Iervolino, presidente e fondatore di Iervolino Entertainment, ha commentato: "Waiting for the Barbarians dopo aver raggiunto le vette delle classifiche di Apple TV in USA e UK, è oggi il film più visto sulla piattaforma anche in Italia. Siamo molto soddisfatti di questo successo che dimostra come le nostre produzioni Made in Italy ma di stampo hollywoodiano siano largamente apprezzate sia dal pubblico italiano che internazionale." (ANSA).