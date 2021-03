Biennale Musica: a Kaija Saariaho Leone d'oro alla carriera

VENEZIA, 12 MAR - È la compositrice finlandese Kaija Saariaho il Leone d'oro alla carriera assegnato dalla Biannele, "per lo straordinario livello tecnico ed espressivo raggiunto nelle sue partiture corali e per l'originalità del trattamento della voce". All'ensemble vocale di Stoccarda Neuevocalsolisten è attribuito il Leone d'argento "per la collaborazione creativa con alcuni tra i più grandi compositori viventi e per lo sviluppo di un repertorio vocale a cappella nell'ambito della scrittura contemporanea". Entrambi i riconoscimenti sono stati proposti dal Direttore del settore Musica, Lucia Ronchetti, e accolti dal Cda della Biennale di Venezia. Il 65/O Festival Internazionale di Musica Contemporanea, intitolato Choruses e dedicato alle drammaturgie vocali nella produzione compositiva contemporanea, si svolgerà a Venezia dal 17 al 26 settembre. A Kaija Saariaho sarà dedicata la giornata inaugurale del 17 settembre con la cerimonia di consegna del Leone d'oro e il concerto di apertura eseguito dall'Orchestra e Coro del Teatro la Fenice di Venezia diretti da Ernest Martinez-Isquierdo.. (ANSA).