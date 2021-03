Teatro: in 27.000 per Così fan tutte diretta da Muti

TORINO, 12 MAR - Quasi 27.000 spettatori ha assistito ieri sera alla prima del 'Così fan tutte' diretta da Riccardo Muti, trasmessa in streaming sul sito del Teatro Regio. Opera che resterà disponibile gratuitamente on-demand fino al 30 settembre. Il prossimo giovedì 18 marzo alle 20 sul sito del Teatro Regio, il maestro Muti torna sul podio in un programma dedicato a Giuseppe Verdi, con la Sinfonia da Giovanna d'Arco e a seguire Stabat Mater e Te Deum da Quattro pezzi sacri per coro e orchestra. Riccardo Muti è il più grande interprete di Giuseppe Verdi applaudito in tutto il mondo e Giuseppe Verdi è un autore molto legato al percorso artistico dell'Orchestra e del Coro del Teatro Regio. "Sarà un concerto strepitoso che rimarrà nella storia del teatro", dice il commissario Rosanna Purchia. Composta per la Scala di Milano nel 1845, Giovanna d'Arco è un'opera di guerra, passioni amorose e ossessioni mistiche, giudicata dallo stesso Verdi la sua opera migliore. I Quattro pezzi sacri presentano il Verdi più intimo e dedicato a indagare il dramma umano e l'universo della preghiera. (ANSA).