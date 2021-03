Online i film italiani del Festival di Tours

ROMA, 11 MAR - Il film ''Notarangelo ladro di anime'' di David Grieco è il secondo appuntamento che l'Istituto italiano di Cultura di Parigi propone online grazie alla collaborazione avviata da tre anni con ''Viva il cinema!', il Festival del cinema italiano contemporaneo di Tours. La proiezione sarà disponibile il 12 marzo alle 19 fino alla stessa ora del giorno seguente con prenotazione obbligatoria sul sito dell'Istituto. Il Festival di Tours, creato nel 2004, è dedicato alla scoperta di nuovi talenti del cinema italiano che presentano in loro film in gara. ''Abbiamo scelto tre film del nostro programma online, molto rappresentativi del cinema che noi amiamo, testimoni della storia movimentata del Paese ma anche inno alla speranza e alla vita'', spiega Louis D'Orazio, direttore artistico del Festival. Ad aprire la serie, qualche giorno fa, era stato ''Mio fratello rincorre i dinosauri'' di Stefano Cipani. L' ultimo film in programma, disponibile il 13 marzo dalle 19 per 24 ore, è ''Cosa sarà'', di Francesco Bruni. (ANSA).