Addio a Lou Ottens, il papà delle musicassette

ROMA, 10 MAR - Grazie a lui la musica è diventata più democratica e alla portata di tutti e soprattutto è uscita dalle case potendo essere trasportata in una magica "scatoletta" di plastica che poteva entrare nella tasca di una giacca. E' morto a 94 anni l'ingegnere olandese Lou Ottens, rivoluzionario inventore negli anni '60 delle musicassette di cui sono stati vendute più di 100 miliardi di esemplari in questi anni. Secondo i media olandesi che annunciano la notizia, Ottens è morto nella sua casa di Duizel sabato. In seguito come direttore tecnico della Philips a fine anni '70, Ottens prese parte anche allo sviluppo del compact disc. (ANSA).