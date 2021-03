Jennifer Garner, il mio corpo?Quello di chi ha avuto 3 figli

NEW YORK, 10 MAR - "Ho il fisico di chi ha avuto tre figli". Jennifer Garner parla delle trasformazioni del corpo femminile durante un'intervista per il podcast 'Happy Mum, Happy Baby'. L'attrice, 48 anni, ha avuto tre figli dall'ex marito Ben Affleck. La Garner ha detto che alcune donne sono in grado di ritornare immediatamente alla forma prima della gravidanza. Lei non è una di queste. "Ci sono delle donne incredibili - ha detto -, il cui corpo, a prescindere dal numero delle gravidanze, ritorna allo stomaco piatto. E' incredibile. Ho tante amiche che hanno quel fisico, sono felice per loro. Non sono una di loro". Ha aggiunto che anche se è davvero in forma alla fine sembra sempre una donna che ha avuto tre bambini. (ANSA).