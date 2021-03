Steven Spielberg dirigerà film basato sulla sua infanzia

NEW YORK, 10 MAR - Steven Spielberg dirigerà un film basato sulla sua infanzia in Arizona. Lo scrive Variety, il quale riferisce anche che per uno dei ruoli protagonisti è in corso una trattativa con Michelle Williams. Spielberg ha anche scritto la sceneggiatura assieme a Tony Kushner (Munich, Lincoln e West Side Story). Attualmente la produzione è anche in cerca di attori di diversa età per interpretare il ruolo ispirato dal giovane Spielberg. Non ci sono molti dettagli sulla trama se non che sarà incentrata su un personaggio principale, il cui nome non è Steven, negli anni dell'infanzia e l'adolescenza. Il film è inoltre ambientato a Phoenix, in Arizona, dove Spielberg ha vissuto tra gli anni '50 e '60. Le riprese dovrebbero iniziare in estate mentre la data di uscita è prevista per il 2022. (ANSA).