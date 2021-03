Piattaforme, le sale virtuali futuro oltre la pandemia

ROMA, 10 MAR - Fa sorridere ripensare ad una polemica di un paio di anni fa: il bando di Cannes alle piattaforme, oppure le notizie su quanti film Netflix o Apple premiati agli Oscar che ora non sarebbero più notizie. La pandemia ha spazzato via tutto e oggi senza le sale virtuali il pubblico sarebbe orfano di cinema e il mercato in crisi ancora più profonda. Le piattaforme in un anno sono esplose e si sono così affermate nel nostro stile di vita che sbucano come funghi, chi può ne inventa una da quella super di nicchia legata magari ad un festival, a quelle mini dei cinema sottocasa, ai super colossi globali che hanno trasferito sul web le sfide del box office. Saranno anche il futuro? E in che modo dialogheranno? I colossi sono Netflix, Disney+ che ha appena superato i 100 milioni di abbonati globali in 16 mesi, Amazon Prime Video, Apple +. Ci sono poi Now di Sky, Timvision, RaiPlay (gratuito), Chili, Infinity ma in Italia mancano ancora tra gli altri Hulu, Hbo Max di WarnerMedia, Peacock di Nbc Universal. A queste piattaforme di video streaming (non solo di cinema) si sono aggiunge tante altre esperienze amate dagli appassionati della settima arte: prima su tutte Mubi che propone un cartellone con un film al giorno, retrospettive, grandi classici e selezioni dai festival di tutto il mondo, ma anche Cinema ritrovato - Fuori sala con la storia del cinema e le opere restaurate, la neonata IWonderfull (dalla distribuzione 'diversamente' indipendente I Wonder incentrata sul biopic ma non solo) e le due espressioni di network dalle sale fisiche nate in questi mesi di pandemia ossia #Miocinema (piattaforma del cinema d'autore che mette al centro la sala cinematografica e il suo pubblico) e #Iorestoinsala (un circuito di sale di qualità virtuali, la cui offerta cinematografica è fruibile online). Oggi l'ultima nata: Nexo+ da Nexodigital che vuole distinguersi per la diversità dell'offerta, non solo cinematografica ma culturale in senso ampio e un palinsesto 'ibrido' che somiglia alla programmazione generalista di un canale tv. (ANSA).