Dumbo razzista, Disney+ lo proibisce ai minori di sette anni

NEW YORK, 10 MAR - Disney+ proibisce ai minori di sette anni alcuni dei suoi film più classici. Sono razzisti. Tra questi Dumbo, Gli Aristogatti, Peter Pan e Robinson nell'isola dei corsari. Nel caso di Dumbo (1941) viene citata la sequenza in cui I corvi rendono omaggio agli show razzisti dei menestrelli in cui degli artisti bianchi con la faccia dipinta di nero ridicolizzano gli africani schiavizzati nelle piantagioni del sud. Peter Pan e Robinson nell'isola dei corsari invece si prendono gioco degli indigeni. Ne Gli Aristogatti ci sono passaggi offensivi per gli asiatici. Anche se i film sono proibiti ai minori di sette anni, sono accessibili agli adulti, tuttavia ci sarà l'avvertenza che i contenuti possono essere offensivi per alcune culture. (ANSA).