Riprese in Statale a Milano per il film su Gucci con Lady Gaga

MILANO, 10 MAR - "Lady Gaga è in Unimi a girare House of Gucci praticamente nel 2021 c'è stata più tempo lei di me nella mia università". E ancora: "Breve storia triste: Lady Gaga nella mia università ed io a casa perché non ho nessuna lezione in presenza e non abito a Milano. Fine". Senza dimenticare: "Lady Gaga ha calpestato il terreno che calpesto regolarmente. Appena posso tornare in presenza vado a baciare il marciapiede di via Festa del Perdono". Sono questi alcuni commenti degli studenti dell'università Statale di Milano alla notizia che da stamattina sono in corso proprio nella sede centrale le riprese di 'House of Gucci', il film di Ridley Scott di cui sono protagonisti Lady Gaga e Adam Driver (con un cast che include però anche altre star come Al Pacino e Jeremy Irons). Dall'alba sono iniziati i lavori delle troupe sul set blindato, non abbastanza da non vedere però Lady Gaga con foulard in testa in impermeabile strizzato in vita e capelli scuri e Driver anche lui in impermeabile. (ANSA).