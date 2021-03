Banderas e Cruz sfida di star in Official Competition

ROMA, 10 MAR - Lucky Red ha acquisito per l'Italia i diritti di uno dei film più attesi della stagione, promosso all'European Film Market la scorsa settimana: "Official Competition" che riunisce le star spagnole Antonio Banderas e Penélope Cruz. Banderas, miglior attore a Cannes e candidato all'Oscar per Dolor y gloria di Pedro Almodovar, e Cruz, Oscar per Vicky Cristina Barcelona di Woody Allen, recitano insieme all'attore argentino Oscar Martínez, miglior attore a Venezia per "The Distinguished Citizen", in questa commedia di Mariano Cohn e Gastón Duprat sulla feroce rivalità tra due attori con un talento enorme ma un ego ancora più grande. (ANSA).