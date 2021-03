Oscar: Nomadland e Borat tra candidati a premi produttori

NEW YORK, 09 MAR - Negli ultimi due anni tutte le produzioni candidate agli Oscar nella categoria piu' prestigiosa, il miglior film, erano state prima candidate dalla influente Producers Guild of America: ed ecco dunque che le nominations annunciate oggi dall'associazione dei produttori sono significative. Sara' battaglia tra "Nomadland' e "Borat" passando per "Mank", "Trial of the Chicago 7". E poi in lizza anche "Ma Rainey's Black Bottom", "One Night in Miami", "Promising Young Woman", "Minari", "Sound of Metal" and "Judas and the Black Messiah". "Nomadland", " Trial of the Chicago 7" e "Mank" hanno tutti ottenuto finora buoni risultati nelle cerimonie di questa stagione. Due esclusioni soprendenti: "Da 5 Bloods" di Spike Lee sulla guerra del Vietnam e "The Father" con Anthony Hopkins e Olivia Colman. Le nomination per gli Oscar saranno annunciate il 15 marzo, mentre la serata della Pga e' in programma il 25 marzo, con un mese di anticipo sulla notte degli Academy Awards. (ANSA).