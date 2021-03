Zhao e Fennell fanno storia con nomination a premi DGA

NEW YORK, 09 MAR - Un altro soffitto che si infrange nell'industria dell'intrattenimento. Chloé Zhao e Emerald Fennell fanno storia dopo la loro candidatura ai premi DGA (Directors Guild of America Award), assegnati per la miglior regia. Le due registe hanno rispettivamente avuto una nomination per Nomadland e Promising Young Woman, entrando a far parte di una rosa di solo dieci donne finora ad essere state candidate in 73 anni di storia del riconoscimento per la categoria lungometraggio. Altre due donne candidate per la loro opera prima come registe, si tratta di Regina King che ha diretto One Night in Miami e Radha Blank di The Forty-Year-Old Version. Tra gli altri candidati anche David Fincher, Aaron Sorkin e Lee Isaac Chung, rispettivamente per Mank, The Trial of the Chicago 7 e Minari. I vincitori saranno annunciati il prossimo 10 aprile con un evento virtuale. (ANSA).