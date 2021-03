Madalina Ghenea vittima di cyberstalking

ROMA, 08 MAR - Madalina Ghenea è vittima da oltre sette anni di attacchi, offese gratuite e minacce, veri e propri atti persecutori sui social network, in particolare instagram. Lo comunica in una nota il suo ufficio stampa, sottolineando che da tempo "i soggetti autori di questi deplorevoli fatti (o con tutta probabilità una sola persona) continuano a creare profili "fake" che contattano amici, parenti, ex fidanzati, colleghi di lavoro, brands con le quali Madalina collabora, ampliando sempre di più la platea di persone che vengono a conoscenza di insulti ed offese al solo fine di denigrare l'immagine di Madalina". "I fatti di cui sopra - si legge nella nota - sono oggetto di denuncia già presentata da Madalina nel mese di maggio 2020 che verrà integrata con nuovo materiale probatorio, in quanto anche dopo la denuncia, le minacce e le ingiurie pubblicate sui social non sono cessate. La signora Ghenea, appena rientrata in Italia da un viaggio di lavoro all'estero, ha ricevuto purtroppo un'altra bruttissima sorpresa, ignoti hanno forzato la serratura della porta del suo appartamento per introdursi, senza, a quanto risulta, avere prelevato alcun bene o preziosi. La gravità dei fatti accaduti ha spinto la signora Ghenea a rivolgersi alla polizia e ha dato mandato ad un legale specializzato in cyberstalking". (ANSA).