Filming Italia - Los Angeles tra donne e tanti numeri

(di Francesco Gallo) ROMA, 08 MAR - Nel segno delle donne dei numeri (50 titoli e 27 master class) presentata l'8 marzo on line dal direttore artistico Tiziana Rocca la sesta edizione di Filming Italy - Los Angeles che si terrà dal 18 al 21 marzo 2021 con modalità al 90% in streaming. Presidenti onorari Claudia Gerini e, in rappresentanza degli Stati Uniti, Harvey Keitel, infine, ospite d'onore sarà Jean Sorel. On line sono intervenuti stamani: Luciano Sovena (Lazio Film Commission); Roberto Stabile (Relazioni Internazionali ANICA), Chiara Sbarigia (APA), Maria Giuseppina Troccoli (MIBAC) e Jacopo Mosca e (moderatore). Tra le masterclass più attese quella di Oliver Stone e Tiziano Ferro. Ma ci saranno anche, tra le molte altre, le masterclass di Claudia Gerini, Edoardo Ponti, Gabriele Salvatores, Pietro Castellitto, Stefania Sandrelli, John Turturro, Carlo Verdone e Francesco Bruni. "Tra le novità di questa edizione, dedicata alle donne e all'inclusione e rispettosa dell'ambiente (anche i nostri premi sono di materiale riciclato) - spiega Tiziana Rocca - ci saranno quest'anno collegamenti con alcune scuole Usa e saremo poi anche sui social di Variety (Facebook e Twitter)". Il Filming Italy - Los Angeles, creato e organizzato da Tiziana Rocca, Agnus Dei e Valeria Rumori, Istituto Italiano di Cultura Los Angeles, in collaborazione con APA sotto l'egida dell'Ambasciata d'Italia a Washington, del Consolato Generale di Los Angeles dedicherà poi il 25 marzo a Dante. Verrà in quell'occasione presentato il Filming Italy LA: Dante 700: una rassegna che includerà la proiezione del film muto L'inferno di Francesco Bertolini con la Cineteca di Bologna, oltre ad esclusive letture dantesche da parte di ospiti d'eccezione. Tra questi: Danny Huston, William Baldwin, Gina Lollobrigida, Michele Placido, Monica Guerritore, Claudia Gerini, Monica Bellucci e Salvatore Esposito. Nel corso di Filming Italy Los Angeles 2021, Carlo Verdone e Margherita Buy riceveranno il premio dell'Istituto di Cultura IIC Los Angeles Creativity Award, un riconoscimento all'eccellenza italiana nel mondo. (ANSA).