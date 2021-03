Sfide di 5 studenti per cambiare mondo

ROMA, 08 MAR - Una piattaforma che trova tutte le soluzioni abitative più pratiche e convenienti per gli studenti in Kenya; un'app che permette ai pazienti non udenti di comunicare con i propri medici e un'altra che dovrebbe indicare il motivo del pianto del proprio bambino. Un'innovativa industria chimica che punta sull'energia solare e un'impresa che prepara e 'recapita' feste a sorpresa commissionate da chi è emigrato all'estero, per i propri cari. Sono le innovative start-up ideate dai cinque protagonisti del documentario La Mia Sfida: Cambiare Il Mondo di Cristina Costantini e Darren Foster che debutterà il 12 marzo in esclusiva su Disney+. Il film non fiction segue, fino alle finali e alla proclamazione del vincitore, cinque studenti universitari provenienti da diverse parti del mondo, Henry (Kenya), Olandra (Portorico), Daniela (venezuelana trasferitasi negli Usa), Santosh (Nepal) e Jason (Grecia) designati per rappresentare i rispettivi Paesi alle finali del Global Student Entrepreneur Awards (Gsea), la competizione internazionale che attribuisce, nella finale a Macao, un primo premio di 100.000 dollari, e altri di cifre minori, per permettere a giovani imprenditori proiettati nel futuro di realizzare le loro idee di business e trasformare il mondo. Percorsi, quelli dei protagonisti, fra gli ostacoli più diversi e l'orgoglio di poter essere uno strumento per cambiare il mondo, lavorando su progetti legati alla propria comunità. "Se l'opportunità non bussa alla tua porta - dice Henry - abbattila quella porta". "Dato il momento difficile che il nostro mondo sta affrontando, questo gruppo entusiasta e determinato di giovani imprenditori sono un raggio di speranza per un futuro migliore e più luminoso - hanno detto i co-registi Costantini e Foster, già vincitori di un Emmy per Science Fair, coprodotto come questo documentario, da National Geographic -. "Non possiamo immaginare una piattaforma migliore di Disney+ per condividere queste storie incredibili e ispirare bambini e adulti a esercitare un impatto positivo sul nostro mondo". (ANSA).